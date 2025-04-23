日職／古林睿煬日職一軍初登板 觀眾可獲「觀賽證明書」

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬將於今天一軍初登板先發，到場的觀眾都將獲贈「古林睿煬日本職棒初登板觀賽證明書」。

火腿隊今天將在主場ES CON FIELD迎戰樂天金鷲隊，火腿隊推出來自台灣的古林睿煬一軍初登板先發，對上樂天先發投手瀧中瞭太。

火腿隊表示，為了紀念本季新加入的古林睿煬在日職首度先發，將贈送到場的觀眾一張「古林睿煬日本職棒初登板觀賽證明書」，只要持有「有座票券」的球迷都可以領取這張極具紀念意義的證明書。

證明書上用日文與中文寫道，「從台灣走向世界，古林睿煬投手，在日本職棒的首度先發登板」，「感謝您親臨現場共同參與了古林睿煬投手在日本職棒的首度先發登板。謹以此書證明您成為了這段歷史的見證者」。背面還設計了他從中華職棒統一獅隊開始，一路走到現在的歷程，有他身穿不同球衣的投球英姿。

日媒也特別報導，為了古林睿煬在日職初登板，台灣共有10家媒體、20名記者專程到日本採訪，顯示出對他的高度關注。

除了觀賽證明書外，火腿隊為了古林睿煬推出的「先發投手專區」也引發搶購。商品包括古林睿煬的37號球衣、用他親筆簽名製作的簽名毛巾，以及用中、日文寫著「我來自台灣」的毛巾。由於特別適合台灣球迷購買，很實用，網路也掀起討論。

古林睿煬的妻子、阿嬤將到現場看比賽，日媒也特別關注古林睿煬與阿嬤的深厚感情，報導陪他征戰的手套繡有「金孫」文字。