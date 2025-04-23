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日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

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日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
古林睿煬。資料照
古林睿煬。資料照

「台灣金孫」古林睿煬的日本職棒初登板就在今天，轉披火腿隊球衣的他站上主場Es Con Field投手丘，不料隊友守備不幫忙，準雙殺發生失誤、捕逸，第1局就丟掉3分僅1分責失，要避免敗投只能期待複製過去的「愛古林打線」到北海道。

古林睿煬今天先發面對樂天金鷲隊，首名打者小森航大郎投出4顆150公里以上速球，但投到邊角的球不受青睞，以四壞保送開局，接著讓小深田大翔敲出捕手方向高飛球出局。

小森航大郎盜壘成功後，古林睿煬又被淺村榮斗敲出安打，形成1出局、一三壘有人，接著面對法蘭柯（Maikel Franco）雖然成功製造滾地球，但三壘手清宮幸太郎發生失誤，錯過準雙殺機會還丟掉1分。

接著面對渡邊佳明，古林睿煬投到2好0壞後，一顆低角度速球捕手沒接到形成捕逸，讓對方又攻上二、三壘，最後一顆曲球被渡邊佳明敲出滾地球，抓到第2出局數但再失1分，後續又被村林一輝敲出安打丟掉此局第3分。

古林睿煬最後讓阿部壽樹敲出左外野飛球才結束漫長一局，用了26球，被敲2支安打，丟掉3分止有1分責失。

要挑戰史上第6位初登板即勝投的旅日台將，古林睿煬艱困開局，而他過去效力統一獅隊在首局掉分情況下，最終是6勝6敗、6次無關勝敗，首局就掉3分則是1勝1敗、1次無關勝敗。

古林睿煬 樂天金鷲

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