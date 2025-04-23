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經典賽／情蒐團隊5月初公布新成員 旅外、混血球員都在鎖定中

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽中華隊與卡洛爾保持聯繫。 路透
經典賽中華隊與卡洛爾保持聯繫。 路透

2026年世界棒球經典賽中華隊今天舉行選訓會議，正式通過由曾豪駒擔任總教練，接下來5月初預計公布情蒐團隊，除了原本的統籌教練陳瑞昌外，還會有新面孔，協助曾豪駒觀察旅外以及混血球員的狀況。

曾豪駒繼2024年世界12強棒球賽、2025年經典賽資格賽後，第三度執掌兵符，不同的是還兼任樂天桃猿隊一軍首席教練職務，曾豪駒表示，中華隊的協調、觀察會利用私下的個人時間，賽季期間仍是以母隊為主。

聯盟表示，5月初會公布情蒐團隊，目前已有的是統籌教練陳瑞昌以及6名情蒐人員，預計還會增加2到3人，最終團隊會擴增到20人左右，比照12強規模，主要是觀察旅外球員，每個月會與總教練進行1次匯報。

相較12強、經典賽資格賽，中華隊這次優勢在不需分為兩批球員，旅美的40人名單球員也能加入，還有混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）、卡洛爾（Corbin Carroll）在資格認定上也可以作為中華隊戰力。

曾豪駒表示，所有的旅外球員都是觀察的對象，觀察有好表現、有需要的選手。

據了解，中職除了台灣出身的旅美、旅日球員外，也持續與費爾柴德、卡洛爾保持聯繫，費爾柴德在春訓期間也感受到台灣的熱情，不少球迷專程去看他比賽。

中華隊 曾豪駒 經典賽

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