經典賽／曾豪駒談中華隊集訓規劃 交流賽對手協調中

中華隊備戰2026年世界棒球經典賽，總教練人選今天確定由曾豪駒接任，接下來教練團陸續出爐，球員安排在明年1月初開始集訓，由於屆時賽事將在東京巨蛋舉行，移地訓練、交流賽都在構思中。

中華隊集訓時間訂在明年1月初，曾豪駒表示，目前初步會先觀察選手，集訓的細部內容也會再進行協調，期間暫定為2個月，再看看場地、團隊組成等如何安排，集訓期間的重點是「要掌握選手的狀態、每個階段，強度可以預期」。

至於是否會進行移地訓練？曾豪駒表示，會先做一些設想，「怎麼讓球隊在對戰進入狀況有更好方式。」但由於台灣已有台北大巨蛋，移地訓練的效應是否夠高仍在評估中。

為備戰2026年世界棒球經典賽，日本武士隊將於11月15、16日在東京巨蛋與南韓隊進行強化試合，中華隊預計在明年初安排交流賽，曾豪駒表示，詳細的內容還在協調中。