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經典賽／中華隊面對高牆 曾豪駒：每一場都是挑戰
「龍貓」曾豪駒確定接下2026年世界棒球經典賽中華隊總教練，連三場大賽承擔重責，這次更要面對包含大聯盟球星的堅實高牆，曾豪駒坦言：「每一次都很有難度，想辦法把個團隊整合好，打出好的成績。」
經典賽中華隊今天召開選訓會議，只花20分鐘就通過由曾豪駒接任教頭，曾豪駒表示，要感謝球團的支持、選訓委員的認同，至於教練團名單接下來也會一一思考、溝通。
曾豪駒帶領中華隊拿下世界12強棒球賽冠軍、經典賽資格賽門票，接下來再戰經典賽，曾豪駒表示：「跟世界各國這麼好的球隊、這麼強的選手對戰，對我們是非常好的事情，每一次對戰都是一場挑戰，希望經過這次挑戰，彼此更拉近距離。」
日本隊總教練由井端弘和續任，南韓隊則是柳志炫，兩隊總教練事前也都宣示，要結合旅外及本地職棒球員組成最強的國家隊，希望與世界各國競爭。
曾豪駒也表示，很榮幸可以與他們作為對手，「可以對戰是很榮幸的事情，希望我們可以拿出好的表現。」中華隊經典賽分在C組與日韓及澳洲、捷克同組，分組前2名可以晉級8強。
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