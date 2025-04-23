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經典賽／20分鐘通過！曾豪駒連3場大賽掌中華隊兵符
備戰2026年世界棒球經典賽，中華職棒與中華棒協今天共同舉行中華隊選訓會議，正式通過曾豪駒續任總教練一職，整場會議只耗時約20分鐘就迅速結束。
曾豪駒在2024年率領中華隊拿下世界12強棒球賽冠軍，奪下台灣棒球史上的首座成棒世界冠軍，而今年2月的經典賽資格賽也帶隊拿下門票，被視為續掌兵符的不二人選，中職聯盟經過與母隊樂天桃猿隊的溝通後，也順利爭取到這位冠軍教頭繼續執教。
中華隊在2026年世界棒球經典賽以資格賽晉級方式，預賽被分配到於東京巨蛋舉行的C組賽事，3月5日起依序對上澳洲、日本、捷克、南韓等強敵，分組前2名可以晉級8強賽事，前進美國。
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