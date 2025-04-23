中職／模仿曾峻岳流鼻血遭球迷炎上！資深主播蔡明里發文道歉

資深主播蔡明里昨天因模仿富邦悍將隊投手曾峻岳流鼻血，遭網友罵翻。他今天發文向曾峻岳及球迷們道歉，並強調沒有嘲諷的意思。

蔡明里昨天與棒球網紅史丹利上網路節目，史丹利在IG分享蔡明里用衛生紙塞住鼻孔的模仿畫面。貼文一出遭到網友們炎上，史丹利也刪文並道歉，「對於稍早PO的限動，非常抱歉拿曾峻岳選手流鼻血開玩笑，在這邊鄭重向曾峻岳和富邦球迷致歉，我身為公眾人物應該謹言慎行，對不起讓大家失望了。」

蔡明里模仿曾峻岳。截圖自網路

棒球網紅史丹利發文道歉。截圖自史丹利IG限動

蔡明里今天稍早也發文道歉，「曾峻岳選手，以及曾選手的支持者們，你們好！昨晚我在緯來的YT客場聊天室節目中，單純只是覺得曾選手在畫面上的模樣可愛，才一時興起摹仿他，完全沒有嘲諷他的意思，但也因此造成許多人的不愉快或誤解，對此，我感到十分抱歉。」

蔡明里進一步解釋，「緯來YT的新節目，基本上就是要跟球迷進行有趣的互動，出發點是希望能夠讓大家一起開心尬聊，如果因為我個人的行為，而讓很多人感到不舒服，甚至牽扯到其他來賓等，那實在非我所願，對我的老東家、對節目團隊，以及來賓史丹利，我也向你們表達歉意。最後，我還是要再次向曾峻岳選手說聲抱歉，也跟曾選手的家人、支持的球迷等，一併說聲抱歉。」