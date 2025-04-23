日職／台灣至寶！古林睿煬初登板 日媒大篇幅關注

從台南出發到北海道，加入火腿隊的台灣投手古林睿煬將在今天迎來日本職棒的初登板，太平洋聯盟以「台灣至寶」為題，介紹這位來自中職統一獅隊的年度MVP，今天迎戰樂天金鷲隊。

古林睿煬今天要在主場Es Con Field登板，包含「日刊體育」、「體育報知」、「Sponichi Annex」、「中日體育」等日本媒體都大幅報導，吸引來自台灣的10家媒體、約20人到場，而他的太太、阿嬤等重要家人都將現場為他應援。

太平洋聯盟在今日賽事預告中，也將古林睿煬的初登板作為主軸介紹，標題寫下「台灣至寶‧古林睿煬NPB初登板」，在今天3場賽事先發投手組合中放在第一位。

文中寫出，古林睿煬去年效力於台灣的統一獅隊，拿下聯盟第3的10勝，並以1.66防禦率獲得防禦率王，拿下年度MVP擁有實績。而古林加入火腿隊之後，在二軍3場登板拿下3勝0敗、防禦率1.72的好成績，「期待他能在這場比賽拿出好投」。