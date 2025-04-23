日職／古林睿煬一軍初登板 獅辦直播派對

台灣「火球男」古林睿煬日本職棒一軍初登板，今天下午五點上演，將在火腿隊北海道主場先發出戰樂天金鷲隊，前東家統一獅隊力挺自家輸出的「金孫」，在台南棒球場大螢幕進行直播派對，讓進場球迷與獅隊教練、選手一起為他加油。

古林睿煬去年獲選中華職棒年度ＭＶＰ，球季結束後行使旅外資格由火腿得標，春訓好表現頻頻吸引監督新庄剛志按讚，甚至火速修改讓他從中繼投手出發的規畫，直言「投成那樣，當然想看他先發」。古林睿煬調整任務先從二軍開季，一軍初登板就在今天。

火腿昨對樂天首戰由伊藤大海先發，談到對這位台灣隊友的關愛；他說，希望自己好好完成比賽，把好的感覺傳遞給古林，不讓他背負額外壓力，「畢竟這是古林第一次在日本登板，希望他能以最好狀態站上投手丘，展現球風。」

獅隊今在台南球場面對中信兄弟隊，全力相挺古林睿煬初登板，球團向火腿球團取得賽事公播權，將透過球場大螢幕直播賽事，提前至下午四點半開放球迷進場，獅隊教練、選手也為他錄製加油影片，期待他成為台灣之光、獅隊榮耀。