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中職／謹記「二軍遊」收穫的打擊策略與方向 范國宸開轟釋放壓力

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
范國宸獲選為單場MVP。記者侯永全／攝影
范國宸獲選為單場MVP。記者侯永全／攝影

范國宸暌違291天再度開轟，幫助富邦悍將隊以5：2擊敗味全龍隊，被問到是否想起前一次開轟的感覺，范國宸苦笑回應：「我已經忘記那時候的感覺了。」他表示，持續做二軍教練團給的打擊策略、方向，找回自己以前的打擊節奏、擊球感覺。

悍將今天在主場迎戰龍隊，面對「龍王」王維中，悍將1局下的攻勢從孔念恩的保送展開，申皓瑋、戴培峰連兩支安打先為悍將開張分數，范國宸補上一發三分砲。

范國宸前一支全壘打，已要追溯到去年7月5日在桃園棒球場面對魔神樂的三分砲，也是他在2024年賽季的唯一一轟，他在今年也曾一度下放二軍調整，19日剛回到一軍，今天敲出三分砲，幫助悍將擴大為4：0領先。

總教練陳金鋒表示，范國宸狀況可以恢復，對球隊會有幫助，「這兩年也打得比較掙扎，也很努力讓自己變得更好。」他也提到，悍將對王維中一直都相當棘手，「打擊教練和選手也有去想怎麼突破，第一局的攻擊狀況算有種突破。」王維中在今天賽前面對悍將握有9勝2敗、防禦率1.39的壓倒性數據。

范國宸指出，當時兩出局、三壘有人，球隊已經拿到1分，「如果可以得到第2分，對投手會有很大幫助，想辦法把球打得強勁、把三壘這分送回來。」他說這一轟出爐，整個壓力釋放，也很開心對球隊有幫助。

孔念恩 王維中 范國宸

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