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中職／曾峻岳熱到流鼻血已無大礙 富藍戈13球吃兩局鋒總說感謝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
曾峻岳流鼻血止不住仍續留場上奮戰。記者侯永全／攝影
曾峻岳流鼻血止不住仍續留場上奮戰。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天以5：2擊敗味全龍隊，「火球男連線」富藍戈吃下2局，曾峻岳流鼻血止不住仍續留場上奮戰，聯手守下這場勝利。賽後談到曾峻岳的狀況，總教練陳金鋒也說是第一次看到。

悍將今天靠首局范國宸的三分砲攻下4分大局，取得領先，但先發投手李東洺用球數過多，僅撐4.2局退場，提前將戰線交到牛棚手中。

富藍戈此役跨局數登板，第7局起碰到龍隊第3到5棒劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠、陳子豪，只用7球連抓3個出局數，續投第8局也乾淨俐落，最終中繼2局、僅用13球，高效率演出六上六下。

陳金鋒指出，富藍戈跨局數並非賽前設定，「第七局碰上中心打者，味全打擊確實滿強，所以才會讓他先上，結果用7球，投手教練也覺得可以繼續，也非常謝謝他，兩局用13球完成任務。」

曾峻岳第9局在燈光秀中登板，被首位打者郭天信敲出安打後，只見他拉一拉衣領擦拭發現流鼻血，投手教練郭勇志、防護員上丘，但一時之間無法止住失血，曾峻岳一個鼻孔塞衛生紙，仍續留場上奮戰，浴血守住這場勝利。

陳金鋒賽後也說自己是第一次看到，等一下會再了解狀況。

曾峻岳在世界棒球經典賽就曾在場上流鼻血，當時止血後續投，這回再度出現熟悉場面。球團賽後回覆，曾峻岳因天氣太熱流鼻血，經過治療後已無大礙。

曾峻岳流鼻血止不住仍續留場上奮戰。記者侯永全／攝影
曾峻岳流鼻血止不住仍續留場上奮戰。記者侯永全／攝影

富藍戈 曾峻岳 陳金鋒

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