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中職／李東洺109球、8K寫生涯新高 自承控球是技術問題、無關天氣

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手李東洺。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊先發投手李東洺。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天以5：2擊敗味全龍隊，先發投手李東洺用球數109球、8次三振都寫下生涯單場新高，但僅完成4.2局投球，無緣取得勝投資格，總教練陳金鋒讚賞，李東洺表現很好、進步很多，看他投得那麼辛苦，確實也希望讓他有機會拿到勝投，但無奈球賽變化、用球數都不允許。

李東洺此役第2到4局都面對兩位上壘者力保不失，但第5局沒能再全身而退，以保送李凱威開局，面對郭嚴文又是以連兩壞球起步，教練團喊出暫停，讓他續留場上，雖K掉郭嚴文，但後續被劉基鴻、陳子豪、張祐銘敲安，龍隊攻下2分，悍將換上賴鴻誠接手戰局成功「拆彈」。

李東洺最終繳出4.2局被敲7安打、失2分，投109球、8次三振都是生涯單場新高，可惜未能完成5局投球，無緣勝投資格。

李東洺退場時臉上寫滿遺憾，他表示，「先發投手如果可以把基本5局、6局丟完，後面投手壓力比較不會那麼大。」他指出，今天只是本周第一場比賽，希望盡量減少投手消耗，「只丟了4.2局很可惜，剩一個出局數抓不到。」鏡頭也捕捉到洋投銳歐在他身旁，與他聊了許久，李東洺透露，「雖然我自己覺得很多壞球、很多保送，但其實還好，他是告訴我，其實我今天投得沒有很糟，該抓的都有抓到，只是一些比較細的地方可以做得更好。」

陳金鋒也讚許李東洺的表現很好、進步很多，就是差在用球數太多，「前面幾局都表現非常好，自己想控制到更好的角度，偏一點點可能就壞球，這部分投手教練會再和他討論，希望球數可以再精簡。」他也坦言，看李東洺丟那麼辛苦，想讓他有勝投資格，「但球賽變化沒辦法，棒球還是團隊，球數也差不多了，沒辦法再繼續丟下去。」

李東洺自知在卡位先發的道路上還有需要加強的地方，「有一些自己知道會遇到的問題，但到現在第三場還沒有很積極處理起來，就是控球，我知道這個問題很嚴重，但目前還沒辦法盡快解決掉，如果可以改善，我可以丟到6局、7局沒問題。」被問到是否與天氣有關，他說：「我覺得我的控球是技術影響比較大，天氣還好。」

賴鴻誠 郭嚴文 陳金鋒

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