中職／砸王維中「悍將殺手」招牌 范國宸三分砲率悍將屠龍
富邦悍將隊今天用長程火力擊潰對手，范國宸三分砲、戴培峰陽春砲，聯手幫助悍將以5：2擊敗味全龍隊，本季在主場打6場取得5勝，維持「新莊城堡」的高勝率。
王維中在今天賽前面對悍將握有9勝2敗、防禦率1.39的壓倒性數據，但今天悍將首局就攻破他，孔念恩的保送開啟攻勢，申皓瑋、戴培峰敲出安打先攻下1分，范國宸補上三分砲，王維中後續未再掉分，最終先發4.2局失4分。
悍將先發投手李東洺第2到4局都面對兩位上壘者力保不失，但第5局沒能再全身而退，以保送李凱威開局，面對郭嚴文又是以連兩壞球起步，教練團喊出暫停，讓他續留場上，雖K掉郭嚴文，但後續被劉基鴻、陳子豪、張祐銘敲安，龍隊攻下2分，悍將換上賴鴻誠接手戰局成功「拆彈」。
李東洺先發4.2局被敲7安打、失2分，投109球、8次三振都是生涯單場新高，可惜未能完成5局投球，無緣勝投資格。
戴培峰面對趙璟榮敲出陽春砲，擴大為5：2領先；牛棚由富藍戈跨局數投球，中繼2局、僅用13球，高效率演出六上六下，將3分領先交到曾峻岳手中，流鼻血止不住，一個鼻孔塞衛生紙，仍續留場上奮戰，浴血守住這場勝利。
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