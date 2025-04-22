中職／許基宏雙響砲爆破猛獅 生涯百轟因10年前漏踩壘包差一「腳」

中信兄弟隊今天以6：3擊敗統一獅隊，許基宏單場雙響砲、貢獻4分打點，第1局、第7局各一發兩分砲，生涯累積99轟，而他在2015年曾發生舉世震驚的漏踩本壘事件，如果當年記得那一腳，這一發第七局的兩分砲其實已是生涯百轟。

兄弟今天在台南棒球場面對統一獅隊，面對獅隊先發投手胡智爲，首局就靠宋晟睿陽春砲、許基宏兩分砲先馳得點；許基宏第7局再度開砲，這回狙擊劉予承。

許基宏賽前累積生涯97轟，單場雙響砲後，已經「聽牌」生涯百轟。值得注意的是，許基宏2015年6月11日面對義大犀牛隊，從洋投何南德手中敲出陽春砲，卻因漏踩本壘被沒收，降級為三壘打，成為中職史上第一人，如果當年沒有漏踩這一腳，今天就是許基宏的百轟之夜。

兄弟先發投手鄭凱文投5局失3分，因林子豪第4局的三分砲失血，而這已經是林子豪生涯面對鄭凱文的第3轟，堪稱剋星般的存在。