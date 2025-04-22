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日職／古林睿煬23日一軍初登板：會努力拿出好表現

中央社／ 台北22日電
古林睿煬。官方IG
古林睿煬。官方IG

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬將於明天一軍初登板先發，吸引10家台灣媒體到場採訪，他今天接受日媒訪問時表示，「真的非常感激，明天我會努力拿出好表現。」

火腿隊明天將在主場ES CON FIELD迎戰樂天金鷲隊，火腿隊推出來自台灣的古林睿煬一軍初登板先發，對上樂天先發投手瀧中瞭太。

古林睿煬今天在ES CON FIELD進行先發前的最後調整，今天有約10家台灣媒體、20名記者到場採訪，可見台灣對於古林睿煬的關注度。根據日媒「體育報知」報導，古林睿煬說：「他們特地來這裡，我真的非常感激，為了不辜負他們特地前來的這份心意，明天我會努力拿出好表現。」

談到先發前一天的心情，古林睿煬表示，「現在的心情其實非常冷靜，感覺是到了明天可能才會有些變化。」古林睿煬之前在統一獅隊的教練、隊友也特別透過影片送上祝福，他說：「即使是自己一個人來到這裡也不覺得孤單，能夠感受到大家的支持，真的很開心。」

此外，古林睿煬的妻子、阿嬤明天將到現場看比賽，根據日媒Sponichi Annex報導，古林睿煬指出，「從我小時候到現在阿嬤一直在照顧我，無論是生活上還是其他方面我總是依靠她，對我來說是非常特別的存在。」

日本媒體都相當關注古林睿煬的初登板，日媒「日刊體育」就提到，火腿隊總教練新庄剛志曾稱讚古林睿煬是「有能力競爭最多勝的投手」，日刊體育報導指出，這名火球男明天終於將揭開神秘面紗、正式亮相。

古林睿煬 日本火腿鬥士 樂天金鷲

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