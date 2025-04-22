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中職／17場3轟→1局2轟 兄弟煙火秀「開關」打開了？
中信兄弟隊本季前17場比賽僅3轟，全壘打產量為6隊最少，今天在台南棒球場打開「開關」，首局宋晟睿、許基宏都從統一獅隊先發投手胡智爲手中敲出全壘打，也是黃衫軍本季首度單局2轟以上。
兄弟去年以78轟排名6隊之最，共有15局單局敲出2轟以上，其中6局為3轟；兄弟本季砲管相對寂靜，總教練平野惠一也被問到此事，但他直言更需掛心的是上壘率，不希望球員因追求長打而讓打擊內容下滑。
兄弟本季前17場僅3轟，今天在台南棒球場面對獅隊，首局就有煙火秀，宋晟睿先敲陽春砲，一出局後曾頌恩敲出一壘打，許基宏補上兩分砲，黃衫軍本季首度單局2轟。
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