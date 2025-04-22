中職／張奕憶日職初先發緊張到出疹子 祝福古林睿煬

日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬明天在主場日職生涯初先發，曾旅日的投手張奕今天表示，當時要在日職一軍初先發前緊張到出疹子，但以古林睿煬資歷不用擔心。

張奕說，古林睿煬投得很好沒話說，第1場會有新鮮感，又在主場，很多人會很期待，而古林睿煬在台灣已表現非常好，祝福古林睿煬，好不容易旅外，拿出最好實力給大家看。

經歷棄打從投後，張奕2019年被歐力士猛牛隊轉為支配下球員（正式球員），一開始在一軍中繼，2019年8月8日日職生涯初先發，演出6局失1分好表現、奪下勝投，成為日職史上首名一軍初先發就奪勝的棄打從投育成出身球員。

目前效力中職大聯盟富邦悍將隊的張奕回憶日職初先發時表示，當時在北海道旭川球場，轉投手才第2年，先發當天很多壓力，畢竟好不容易得到機會想表現，由於太緊張還出疹子，但站上場後緊張感就消失很多了。

至於在日職、中職先發前不同的調整方式，張奕說，在日本先發前習慣泡澡，防止身體冷掉；回台灣後在主場也會，如果天氣太熱就較少泡澡，以免體力流失太快。