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日職／古林睿煬23日一軍初登板獲高度關注 日媒期待：終於要揭開面紗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
古林睿煬IG限動。古林睿煬IG限動
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台灣火球男古林睿煬將在明天演出日本職棒一軍初登板，先發面對樂天金鷲隊，外界高度期待，日刊體育報導就提到：「這位新庄剛志監督口中可以衝擊『最多勝投手』的火球男，終於要揭開面紗。」

古林睿煬今年展開旅日生涯，開季先從二軍為先發調整，即將在明天演出一軍初登板，備受各界期待，今天在火腿、樂天系列賽展開賽前，先接受大批媒體聯訪。據日本媒體指出，現場還有約10家、20位台灣媒體到場。

初登板受到高度關注，古林睿煬坦言會緊張，但自己已經做好充分的準備，「最重要的是，希望可以幫助球隊贏球。」

火腿目前以11勝8敗在太平洋聯盟排名第二，古林表示，火腿是一支優秀的團隊，期待自己可以成為這支球隊的一份子。談到面對日職打者，他則提到，日職打者水準很高，球棒控制能力很好，很多打者都很有力量，明天會邊觀察對手反應邊做出應對。

前東家統一獅隊也為古林睿煬捎去影片，祝福他的初登板順利，古林睿煬表示，「這讓我意識到自己並不孤單，有人支持著自己，真的很開心。」明天一戰將有太太、阿嬤到場觀戰，古林睿煬也向日本媒體介紹，自己由阿嬤撫養長大，對自己來說是一位特別的人。

古林睿煬 樂天金鷲 火腿

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