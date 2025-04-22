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中職／達千安里程碑意義重大 陳子豪：以前完全沒想過

中央社／ 新北22日電
中華職棒味全龍隊球員陳子豪（左）在20日完成生涯千安里程碑，而且是在家人的見證下，他22日受訪時表示，「算是第一次在場上跟他們一起合照，滿開心的。」（味全龍隊提供）
中華職棒味全龍隊球員陳子豪（左）在20日完成生涯千安里程碑，而且是在家人的見證下，他22日受訪時表示，「算是第一次在場上跟他們一起合照，滿開心的。」（味全龍隊提供）

中職味全龍陳子豪在20日完成生涯千安里程碑，他今天說，千安對自己來說意義重大，知道這是不容易達成的紀錄，以前完全沒想過可以達成，因為職業場上本來就是現實的。

陳子豪本季透過自由球員制度，從中信兄弟轉戰味全龍，龍隊在20日作客澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊交手的賽事，陳子豪在6局上敲出二壘安打，成為生涯千安，為中職史上達成千安第32人、千安百轟第19人，且以29歲又265天年紀成為史上第3年輕千安打者。

昨天陳子豪也在個人社群媒體發了很長的感謝文，感性寫下，「我也許不是最厲害的球員，但我一定是最幸運的那個。」陳子豪今天表示，因為想要感謝很多人，想了很久才完成這篇千安心得。

談到千安里程碑對自己的意義，陳子豪表示，「當然是意義很重大，畢竟是千安，現在也才32個人，知道這是很困難的事情，也很幸運能夠達成。」雖然是史上第3年輕達成，不過他說：「我覺得年紀不是最重要，主要是速度。」

被問到是否會想往2000安邁進，陳子豪笑說：「我以前連1000安都沒有想過，沒有想過自己會達成這個紀錄，因為職業場上本來就是現實的。」

雖然陳子豪的家人住台東，不過那天在澄清湖比賽剛好家人有到現場，陳子豪說：「我有跟他們說沒辦法保證會達成，算是第一次在場上跟他們一起合照，滿開心的。」

畢業於高苑工商的陳子豪提到，以前高中時會在澄清湖當球僮，「那時候看到La New球員很羨慕，職棒球員光鮮亮麗，經過有香水味，因為高中時就是臭臭的。」

中職 味全龍 陳子豪

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