中職／NMIXX龍隊主場開唱 葉總曝女兒也期待、最愛1女團
味全龍隊4月27日在台北大巨蛋的主場賽事邀請NMIXX賽後演出，成為第一組登上大巨蛋開唱的南韓女團，不只球迷期待，龍隊教頭葉君璋也笑曝：「我女兒說，為什麼那麼晚才宣布！」
龍隊25到27日在台北大巨蛋作東，面對中信兄弟隊，「龍之子」徐若熙將在26日回到一軍先發，被進一步問到「27號是誰？」葉君璋機智回應：「27號，我啊！」
徐若熙在大巨蛋出賽頻率高，也常常繳出好投，葉總對此認為，場地對他影響不大，「希望他可以在哪裡都投得不錯，他大部分投不好，都是自己的狀況，沒有耐心時自己把自己搞砸比較多。」
媒體進一步聊到27日的比賽票房預期將有佳績，葉總主動提到「不是有那個韓團」，讓媒體更加好奇葉總是不是懂這團，他笑說：「是我女兒知道，她說為什麼那麼晚才宣布。」至於他自己知不知道，葉總搖頭承認：「不知道。」
葉君璋透露，女兒最喜歡的團是BABYMONSTER，「唱歌很好聽，很厲害，有的才10幾歲。」自己還幫女兒買過演唱會門票，「滿有趣的。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言