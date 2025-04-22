中職／NMIXX龍隊主場開唱 葉總曝女兒也期待、最愛1女團

味全龍隊4月27日在台北大巨蛋的主場賽事邀請NMIXX賽後演出，成為第一組登上大巨蛋開唱的南韓女團，不只球迷期待，龍隊教頭葉君璋也笑曝：「我女兒說，為什麼那麼晚才宣布！」

龍隊25到27日在台北大巨蛋作東，面對中信兄弟隊，「龍之子」徐若熙將在26日回到一軍先發，被進一步問到「27號是誰？」葉君璋機智回應：「27號，我啊！」

徐若熙在大巨蛋出賽頻率高，也常常繳出好投，葉總對此認為，場地對他影響不大，「希望他可以在哪裡都投得不錯，他大部分投不好，都是自己的狀況，沒有耐心時自己把自己搞砸比較多。」

NMIXX將在台北大巨蛋演出。圖／DJB LIVEWORKS提供

媒體進一步聊到27日的比賽票房預期將有佳績，葉總主動提到「不是有那個韓團」，讓媒體更加好奇葉總是不是懂這團，他笑說：「是我女兒知道，她說為什麼那麼晚才宣布。」至於他自己知不知道，葉總搖頭承認：「不知道。」

葉君璋透露，女兒最喜歡的團是BABYMONSTER，「唱歌很好聽，很厲害，有的才10幾歲。」自己還幫女兒買過演唱會門票，「滿有趣的。」