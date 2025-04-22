中職／江少慶復健起步平地傳接 「開心還能把球丟出去」

富邦悍將隊投手江少慶今天邁出復健第一步，進行平地傳接20公尺、45球，他感性說：「滿開心的，至少還可以把球丟出去。」對於回歸前線的日期，他坦言目前還沒辦法預期，「只是第一天而已，問我感覺怎樣，只是開心而已。」

江少慶去年因胸大肌撕裂傷進行手術，復健進度趕不上開季，今年從傷兵名單出發，今天出現在新莊棒球場，展開「復健日記」Day1。

江少慶表示，前三個禮拜都有在室內丟重球，準備已經滿充分、保持強度，今天開始20公尺平地傳接，每組15球，共進行3組，本周課表為投3休1再投2休1，等於要丟5天，接下來再循訓漸進、根據身體狀況調整課表。

「今天第一天平地傳接，以輕鬆為主，把自己投球感覺慢慢找回來，主要是丟出去的手感，今天是把投球動作做舒服。」被問到再次丟球的感覺，江少慶坦言：「滿開心的，至少還可以把球丟出去。」

近兩年有不少時間都在傷兵名單度過，江少慶不諱言心情很複雜，雖然受傷狀況並算特別多，但每次都花了不少時間在復健，「就是復健時間真的特別長，手的狀況一直沒辦法好轉，今天丟出去第一顆球心情也是滿緊張，但開心比較多。」

悍將開季低迷，江少慶只能在一旁看著隊友，他表示，「棒球比賽就是有輸有贏，就是大家盡力把自己角色做好。」