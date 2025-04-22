中職／悍將「甘霖」要來了？王正棠歸期不鬆口 鋒總：該回來就會回來

富邦悍將隊開季傷兵滿營，今天在二軍打線看到些許救贖，王正棠已經開始出賽，總教練陳金鋒不設預設歸期，「什麼時候可以回來就會回來。」

王正棠去年以3成33打擊率貢獻105安，為悍將打線最穩定的打者，但今年接連受到手傷、腰傷影響，至今尚未在一軍出賽，今天終於在二軍出賽，擔任先發左外野手。

陳金鋒表示，好消息是他現在可以比賽，等全部準備完成後再來決定何時升上一軍。他不設預期歸隊時程，「什麼時候可以回來就會回來。」

至今天賽前，悍將團隊打擊成績低迷，打擊率0.234、上壘率0.289、長打率0.316都在6隊墊底，場均只有2.69分。