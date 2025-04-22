中職／李珠珢化身成「可愛橘子」 左臂刺青仍不願見人
「啦啦隊AI」李珠珢今年正式來台發展，與富邦育樂簽下「台灣全經紀約」。今天她在IG分享代言台灣大美照，可以發現左臂仍貼布遮住刺青，仍不願刺青曝光。
李珠珢今年3月正式成為台灣大哥大年度代言人，她今天在IG曬出身穿橘白色套裝美照，右手拿著吉祥物「台灣Duck」，不過左臂的貼布仍相當顯眼。先前有部分台灣網友猜測，李珠珢來台發展後可能解放刺青，但這件事目前還沒發生。
不過多數網友不在乎刺青，紛紛留言稱讚李珠珢，「可愛的橘子」、「台灣大哥大這張真美」、「人間仙女」、「為何會這麼美麗」、「寶寶好可愛」。
本周末富邦悍將有5場賽事，其中李珠珢五、六、日都會登場；另外2位韓籍啦啦隊李雅英及南珉貞則是周六和周日有班。
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