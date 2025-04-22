中職／啦啦隊一粒26歲生日秀仙氣旁分瀏海新造型 網友暴動了
台鋼雄鷹隊啦啦隊女神一粒今天過26歲生日，她發文感謝大家的祝福，並分享5張旁分瀏海美照，讓網友們大飽眼福。
一粒在IG發文寫道，「謝謝大家的祝福，我收到了，今年要展現更多不一樣的粒給大家看！」從圖中可見，一粒秀出過去不常展現的旁分瀏海造型，並小露香肩，散發滿滿的仙氣。
貼文曝光後網友們紛紛獻上祝福，隊友Mingo（朴旻曙）、螢螢和毛毛等人也來祝賀，還有味全龍隊林襄、賴可和菲菲等人也來向她說生日快樂。
udn瘋運動有IG了！
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