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中職／啦啦隊一粒26歲生日秀仙氣旁分瀏海新造型 網友暴動了

聯合新聞網／ 綜合報導
一粒。截圖自一粒IG
一粒。截圖自一粒IG

台鋼雄鷹隊啦啦隊女神一粒今天過26歲生日，她發文感謝大家的祝福，並分享5張旁分瀏海美照，讓網友們大飽眼福。

一粒在IG發文寫道，「謝謝大家的祝福，我收到了，今年要展現更多不一樣的粒給大家看！」從圖中可見，一粒秀出過去不常展現的旁分瀏海造型，並小露香肩，散發滿滿的仙氣。

貼文曝光後網友們紛紛獻上祝福，隊友Mingo（朴旻曙）、螢螢和毛毛等人也來祝賀，還有味全龍隊林襄、賴可和菲菲等人也來向她說生日快樂。

一粒 啦啦隊

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