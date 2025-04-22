中職／自己的金孫一定要挺！古林睿煬23日初先發台南球場大螢幕直播

統一獅隊成功「輸出」的本土王牌古林睿煬，將在明天台灣時間下午5點演出日本職棒一軍初登板，身披火腿球衣，在艾司康球場（Es Con Field）主場對戰東北樂天金鷲隊，球團今天宣布已與火腿球團取得賽事公播權，將在明天台南棒球場大螢幕舉辦直播派對。

獅隊教練、選手都為古林睿煬日職一軍初登板感到十分榮耀，球團今天公布，與火腿球團取得賽事公播權，預計明日下午4點45分開始，將於台南棒球場大螢幕舉辦直播派對，屆時將透過直播派對為古林睿煬先發加油，也邀請台灣棒球迷一起進場為古林睿煬初先發加油。

獅隊明天在台南主場迎戰中信兄弟隊，將提早至下午4點半開放球迷持票進場，到看台區一起為古林睿煬應援加油，期待古林睿煬好表現能成為全台及日本棒球迷焦點。

迎接古林睿煬棒球生涯最重要的時刻之一，前隊友統一獅教練團、選手們也錄製加油影片，期待古林睿煬從這一役開始發光發熱，成為台灣之光、統一獅的榮耀。