日職／無緣與古林睿煬對決 樂天辰己涼介狀態差遭下放二軍

樂天金鷲隊外野手辰己涼介因12強賽受到台灣球迷關注，不過本季他狀態不理想，如今被下放二軍，無緣與火腿隊「台灣金孫」古林睿煬對決。

辰己涼介去年敲出158支安打，奪下洋聯安打王、金手套和最佳九人，季後代表日本武士隊出征12強賽，冠軍賽前說「輸台灣就改練投手」，引發台日球迷熱議。

不過辰己涼介本季打擊低迷，出賽18場打擊率僅0.193，沒有全壘打，只有1分打點，已連4場沒被排進先發陣容。

金鷲今天起與火腿展開系列賽，明天先發的古林睿煬無緣與辰己涼介交手。這是辰己涼介時隔2年再度被下放二軍，金鷲監督三木肇指出，「他的狀態不是很好，希望能做出對球隊和他本人最好的判斷。」