日職／古林睿煬明天迎一軍初登板 伊藤大海：不想讓他有壓力

「台灣金孫」古林睿煬本季加盟日本職棒火腿隊，將在23日迎來一軍初登板，火腿強投伊藤大海相當暖心，表示不想讓古林背負壓力。

火腿今天要與樂天金鷲隊展開系列賽，首戰由伊藤大海先發，他受訪時期許自己能奪勝，「我不想讓古林背負額外壓力，我好掌控好比賽節奏，畢竟這是他第一次在日本登板，希望他能以最好狀態站上投手丘，展現他的風格，我會盡力讓他順利接棒。」

伊藤大海本季先發3場2勝1敗，防禦率為4.29，總共被敲出4轟，對此他表示，「每場比賽都被敲全壘打，不能覺得『被打一支陽春砲沒關係』這種想法是對的，我總是先讓對手得分，這點很不應該。」

古林睿煬開季從二軍出發，先發3場3勝0敗，15.2局只被敲8支安打，送出15K，防禦率1.72。