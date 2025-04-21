快訊

獨／替代方案無共識 安泰銀談合併凱基金控劃休止符

總統府、行政院降半旗 賴總統悼念方濟各：畢生追求和平、全球團結

方濟各辭世後…教宗將如何選出？ 回顧2013年那場「閉門選舉」

中職／魚雷棒最快22日亮相 中職：已有廠商完成變更

中央社／ 台北21日電
台中市一家球棒工廠業者日前展示「魚雷棒」。中央社
台中市一家球棒工廠業者日前展示「魚雷棒」。中央社

中華職業棒球大聯盟今天表示，已有球棒廠商新增魚雷球棒型號清單送到聯盟進行變更，經檢查後符合規則規定並完成相關手續，明天起即可使用魚雷棒比賽。

中職18日公告，經聯盟認證球棒品牌可透過變更型號清單完成相關程序後，「魚雷棒」無需重新認證就可在中職賽事使用。

根據球棒代工業者陳致維說法，「魚雷棒」特點是棒頭縮小，球棒最粗部分留在擊球甜蜜點，而傳統球棒擊球甜蜜點可能約2、3顆球範圍，容錯率較高，「魚雷棒」甜蜜點只約1.5顆球，容錯率較低，擊球須更確實，但威力變強，更考驗球員能力。

魚雷棒今年在美職大聯盟（MLB）引起話題，部分中職球員躍躍欲試，聯盟18日公布修改後的球棒品牌認證規定，刪除「清單內容變更須重新認證」，增加經認證品牌「球棒型號增加時，需重新向聯盟提交完整型號清單，及該新型號球棒2支，每年廠商變更球棒型號清單最多僅限1次。」

根據中職官網資料，2025年經中職認證比賽用球棒23家，但根據了解，截至目前，完成變更清單程序廠商僅1家；中職明天在新莊棒球場、台南棒球場都有賽事，有機會看到魚雷球棒首度在中職例行賽亮相。

中職 棒球 魚雷棒

延伸閱讀

中職／22日比賽兩地開打 4隊都派本土投手先發

中職／魚雷棒有望加速啟用 聯盟修改免除強制檢測

日職／即日起就能使用魚雷球棒 阿部慎之助、樂天監督提看法

中職／魚雷球棒風吹進大巨蛋 能否使用要看聯盟規範

相關新聞

中職／3支A段班洋投吃過半局數 悍將功勞、苦勞都是聯盟最慘

中華職棒打完前三周賽程，出現兩集團，戰績領先的中信兄弟、統一獅、味全龍隊，也是3支洋投負擔超過70局的球隊，至目前為止，...

中職／魚雷棒最快22日亮相 中職：已有廠商完成變更

中華職業棒球大聯盟今天表示，已有球棒廠商新增魚雷球棒型號清單送到聯盟進行變更，經檢查後符合規則規定並完成相關手續，明天起...

中職／22日比賽兩地開打 4隊都派本土投手先發

中華職棒明天2場賽事各隊都排出本土投手先發，富邦悍將回到主場派出李東洺先發對味全龍，龍隊先發投手為王維中，統

社區棒球／TLLB CUP五月開打 爭取台灣代表隊資格

台灣世界少棒聯盟（TLLB）主辦「114年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽（LLB50/70）」，今天舉行開賽...

日職／搭大谷便車 球員公會有意再次提案2021闖關失利的陪產假

大聯盟「陪產假（Paternity List）」的設置，這回因為大谷翔平使用，讓日本職棒球員工會嗅到機會來了，再次提出2...

中職／味全龍427邀NMIXX演出 成首組大巨蛋演出南韓女團

味全龍隊4月25日至27日連續三天，將在台北大巨蛋舉辦三場結合棒球與音樂的超級盛會，今天公布27日邀請南韓大勢女團NMI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。