社區棒球／TLLB CUP五月開打 爭取台灣代表隊資格

台灣世界少棒聯盟（TLLB）主辦「114年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽（LLB50/70）」，今天舉行開賽記者會，宣告賽事將於5月3、4日及5月10、11日連續兩個周末於台北青年公園及社子島棒球場開打，11日於青年公園棒球場舉行冠軍戰，將產生代表台灣參與6月16日至21日在台灣首次舉行的LLB 50/70組亞太暨中東區資格賽的隊伍，爭取前往美國世界賽的資格。

台灣去年首度參加LLB50/70組賽事，共有全台18個社區球隊加盟，分五個區聯盟進行聯盟賽，取12支隊伍參與首屆的TLLB CUP，冠軍WHB世界棒球聯盟代表台灣前往日本參賽，取得值得紀念的首勝，首度參賽獲得第三名的佳績。今年則有42支社區球隊加盟，全台今年總共分為13區聯盟，取12支隊伍參與今年度的TLLB CUP賽事，爭取代表台灣參與6月份在青年公園主場舉行的LLB 50/70組亞太暨中東區資格賽。

LLB 50/70組的賽事，與以往國內在進行的LLB賽事不同的地方，主要為此賽事的投手距離50英尺及每個壘包距離70英尺，另外隊伍組成年齡則由11歲到13歲，橫跨以往少棒（10-12歲）及次青少棒（13-14歲）的年齡。

台灣世界少棒聯盟黃英華理事長表示，透過舉辦賽事達到推廣社區棒球的發展，很開心能夠看到加盟球隊的成長，也期待選手參加賽事增進自身實力，從台灣出發挑戰世界；此外LLB 50/70組亞太暨中東區資格賽是台灣世界少棒聯盟成立以來首次主辦的國際賽事，本屆賽事包含台灣將有其他七支國家地區共八支球隊，於6月16到21日在青年公園棒球場進行較量，選拔代表亞太暨中東區前往美國參與世界賽的隊伍。

今年度口號「從台灣出發 Start from Taiwan」，期待這群台灣孩子能更上一層，也延續去年度「人人上場、場場轉播」的主軸，本屆賽事19場賽事都將安排轉播，讓參賽的選手都能夠透過賽事轉播留下紀念，本賽事轉播除了會在官方粉絲頁提供觀看連結外，在Get win sport YouTube 及Twitch頻道能收看得到全部精彩直播比賽。此外，愛爾達體育台、緯來精采台、Hami Video及公視+也將看得到本次賽事轉播。