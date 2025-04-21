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日職／搭大谷便車 球員公會有意再次提案2021闖關失利的陪產假

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平妻子剛生產完，就回到球隊出賽。 法新社
大谷翔平妻子剛生產完，就回到球隊出賽。 法新社

大聯盟「陪產假（Paternity List）」的設置，這回因為大谷翔平使用，讓日本職棒球員工會嗅到機會來了，再次提出2021年曾爭取失敗的「慶弔特例」，事務局長森忠仁表示，將在詳細評估後再次作出提案，希望這次可以得到大家的支持。

大谷翔平與太太真美子迎接第一個孩子誕生，大谷因陪產缺席前兩天面對遊騎兵隊的賽事，而大聯盟設置有最多可用3場的「陪產假」，讓道奇可從40人名單內找人填補這個位置。

不少日本選手都請過陪產假，包括田中將大、達比修有、前田健太等人，但這回仍因大谷首次使用而再掀討論，稱讚大聯盟這項相當有人情味的制度。

日本職棒球員工會曾在2021年7月提出「慶弔特例」，爭取對於產假、喪假給予特別豁免，讓選手請假同時仍能留在註冊名單，球隊也可以找尋遞補人選，但並未獲得實現。

森忠仁表示，呼籲日本職棒聯盟也引入產假制度，他也透露曾與球團人員聊過，對方認為如果球員有這樣的需求，並不排斥這樣的做法，因此希望在進行評估後正式作出提案，希望這次可以獲得大家的支持。

大聯盟 大谷翔平 日本職棒

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