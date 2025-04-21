中職／3支A段班洋投吃過半局數 悍將功勞、苦勞都是聯盟最慘

中華職棒打完前三周賽程，出現兩集團，戰績領先的中信兄弟、統一獅、味全龍隊，也是3支洋投負擔超過70局的球隊，至目前為止，外籍戰力貢獻局數與各隊戰績幾乎呈現正相關。

兄弟經歷開季前4戰吞下1勝3敗的動盪後，火速站穩腳步，接下來13戰取得10勝，戰績居領先位置，獅隊以0.5場之差排名第二，接著是差距1場的龍隊。

4位兄弟洋投合計貢獻77.1局，取得7勝2敗、防禦率1.75，是黃衫軍在本季相對缺乏長程火力卻仍能維持高勝率的關鍵，除了德保拉依舊穩健外，3位兄弟幼稚園「向日葵班」外籍新同學，新洋投黃博多貢獻3勝、防禦率1.44，狂飆21K，勝騎士、羅戈轉隊後還是威猛，聯手撐起豪華外援戰力。

龍隊目前已賽14場，陣中有不占洋投名額的伍鐸，因此已使用5位洋將，合計吃下72.2局、防禦率1.73；獅隊已賽12場，洋投負擔72.1局、防禦率2.24，戰績緊追兄弟。

至於B段班的3支球隊，台鋼雄鷹隊洋投出賽61.1局，樂天桃猿隊為57.2局，而富邦悍將隊的49.2局、防禦率4.89都是6隊最差。

中職6隊洋投投球局數

排名 球隊 洋投局數 總投球局數 比例

1 中信兄弟 77.1局 151局 51.2%

2 統一獅 72.1局 142.1局 50.8%

3 味全龍 72.2局 130局 55.9%

4 台鋼雄鷹 61.1局 140局 43.8%

5 樂天桃猿 57.2局 122局 47.3%

6 富邦悍將 49.2局 135局 36.8%