中職／味全龍427邀NMIXX演出 成首組大巨蛋演出南韓女團

味全龍隊4月25日至27日連續三天，將在台北大巨蛋舉辦3場結合棒球與音樂的超級盛會，今天公布27日邀請南韓大勢女團NMIXX演出，成為首組站上台北大巨蛋開唱的南韓女團。

NMIXX是JYP繼Wonder Girls、miss A、TWICE、ITZY之後獨力打造新世代女團，以創新多變具獨特實驗性強烈風格與實力著稱。LILY是隊內大姐，歌唱與外語實力雄厚；隊長HAEWON除實力外更是韓國偶像中謎因女王，超強綜藝感也成為新晉綜藝大勢；門面SULLYOON被稱為神顏；BAE是擁有中性帥氣魅力舞蹈高手；JIWOO饒舌功力在團隊強烈風格中不可或缺；老么KYUJIN是擁有可愛魅力的團寵。

龍隊25到27日在大巨蛋的3連戰過招中信兄弟隊，日前已經公布25日邀請梁文音、韋禮安開唱，26日「龍星大樂」主題日首日演出陣容則有Faye詹雯婷、許茹芸、任賢齊，27日則有龍隊選手開唱，今天再宣布NMIXX將帶來賽後演出。

韓星唱進台北大巨蛋，去年8月由泫雅在中信兄弟隊的主題日賽後開唱，成為第一人，今年3月少女時代隊長太妍則舉辦專場演唱會。龍隊今年先在4月16日邀請Gyubin（朴珪斌）開球，並於賽後演唱，本周確定再迎來NMIXX，也成為首組在大巨蛋開唱的南韓女團。