MLB／唸我卻不唸他！亞古納怨消極跑壘遭雙標 勇士教頭有奇葩回應

勇士隊重砲亞古納（Ronald Acuna Jr.）左膝動刀還在復健中，先因社群留言躍上新聞版面，昨天克蘭尼奇（Jarred Kelenic）自以為開轟消極跑壘導致死在二壘上，總教練史尼克（Brian Snitker）輕輕放下，讓亞古納在X上抱怨：「如果是我，就會被換下場了」，隨後刪除留言，但已經成為網路瘋傳話題。

勇士昨天以4：3擊敗雙城，6局下3：3平手之際，克蘭尼奇打向右外野的深遠飛球，他自以為是全壘打，邁開確信步，然後這球削在牆上後回到場內，右外野手拉納奇（Trevor Larnach）回傳二壘，克蘭尼奇看到沒過牆後才加速，原先判決二壘打，雙城挑戰後改判出局。

史尼克賽後被問到是否有因為這球和克蘭尼奇說什麼，他質疑反問：「我應該要跟他說什麼？」

Jarred Kelenic with the homer to RF! Oops, I mean single.



Home to 1B- 7.49 seconds

1B to 2B- 3.30 seconds



He's out after replay challenge. pic.twitter.com/l67cFCbBoR — The WARmonger (@TheWARmonger_) 2025年4月20日

史尼克的回應，顯然讓在場記者無法接受，勇士官網隨隊記者包曼（Mark Bowman）就在X上留言：「他保護了克蘭尼奇，當被問到是否有和克蘭尼奇說什麼，他只是說『我應該要說什麼？』看到這球打在牆上，克蘭尼奇還在一壘側的勇士休息區前慢跑，他當然應該說些什麼。」

更大風暴在於後續亞古納對於這則貼文的回覆：「如果是我，就會被換下來了。」明顯指史尼克雙重標準，而他隨後刪除留言，但網路上已經到處都是截圖。

Last night Jarred Kelenic was tagged out at 2nd base after admiring a ball in the batter’s box for too long



Ronald Acuña has commented: pic.twitter.com/aiRe6TJ38e — Barstool Baseball (@StoolBaseball) 2025年4月20日

亞古納過去曾因自以為開轟未全力跑壘而被換下場，史尼克事後也承認是懲罰性調度，而史尼克今天抵達球場前已經知道這起網路風波，賽前記者會上，媒體提出亞古納也曾有過一樣的案例，史尼克直接中斷提問回應：「不一樣」，進一步被追問哪裡不一樣，他說：「時機和所有狀況都不一樣，這不能概括而論。」

史尼克說：「老實說，我當時沒看到那個play，只看到他在二壘出局，今天早上才看到影片，也已經與他聊過了。」媒體對此顯然還是難以接受，持續追問，史尼克的語氣也開始激動起來，「我沒有注意到他當時沒有全力跑壘，因為他一直都是相當專注、拚盡全力在比賽。」