MLB／光芒安打欄在局間從0變1 洋基弗瑞德無安打比賽因紀錄組變心破功

前7局投完，洋基隊先發投手弗瑞德（Max Fried）還讓光芒隊的安打欄掛「0」，但在他8局下走上投手丘前，挑戰無安打比賽的美夢就被擊碎，紀錄組考量辛普森（Chandler Simpson）的超級快腿，將他在第6局的失誤上壘改記為內野安打，洋基教頭布恩（Aaron Boone）也認證：「那確實是安打」。

洋基今天以4：0擊敗光芒，弗瑞德先發7.2局僅被敲2安打、無失分，打線攻下4分有3分來自陽春砲，分別是第1局葛里斯漢（Trent Grisham）、第6局貝林傑（Cody Bellinger）、第9局威爾斯（Austin Wells）。

弗瑞德繳出一場超級好投，前7局投完，還沒被敲出安打，然而8局下剛要站上投手丘，就發現光芒的安打欄從「0」變成「1」，原來是第6局辛普森打向一壘方向的滾地球，一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）碰到這球後沒能接牢，反而彈了出去，讓辛普森安全上壘，紀錄組原先記為一壘手失誤，改為內野安打。

布恩表示，面對這種球，要和辛普森比速度，本來就很難擊敗他，「所以，我可以接受這個改判，只是在比賽進行中、甚至還是無安打局面，做這個改判會比較有風險。」但他重申，「事實是，這確實是安打。」

辛普森顯然也有十足把握，他說打出去就有把握自己可以安全上壘，「我看了弗瑞德的位置，知道我還有一點優勢，所以我知道我會安全上壘。」反倒是起初看到記為失誤，讓他有點納悶，思考是否該提出申訴，幸好隨後就聽到改判，辛普森說：「我很開心他們改了。」

弗瑞德在第3局就曾和辛普森比速度，當時同樣是打向一壘的滾地球，高史密特接球，弗瑞德拔腿狂奔補位，已經是相當驚險才抓到這個出局數。辛普森在第6局的一壘方向滾地球，被紀錄組認證為，就算高史密特的接球乾淨利落、弗瑞德也快速補位，依然抓不到的出局數，弗瑞德的無安打挑戰意外在局間破功，第8局再被敲出第2支安打。