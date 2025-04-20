中職／陳子豪千安達陣史上第三年輕 曹祐齊好投獵鷹
陳子豪昨天中斷連7場敲安，今天立刻趕進度，單場的第2支安打達成生涯第1000安，加上1分打點，而先發投手曹祐齊也繳出5局無失分好投，幫助味全龍隊在澄清湖棒球場以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，終止2連敗。
賽前累積998支安打的陳子豪，今天在2局上先敲出一壘安打「聽牌」，4局上敲出游擊飛球出局後，6局上敲出二壘安打送回吉力吉撈．鞏冠，打回球隊第2分，也達成千安。
陳子豪成為史上第32位達成千安的打者，千安百轟則是第19人，而29歲又265天之齡達陣則是史上第三年輕，僅次於張泰山（29歲138天）、林益全（29歲249天）。
有了2分龍隊贏得更加篤定，先發投手曹祐齊前3局投出9上9下，4局下2出局後才被王柏融敲出一支二壘安打，5局下則是保送後局被敲2支安打，但靠著三振、雙殺，力保不失，拿下個人開季2連勝，11局防禦率仍是0。
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