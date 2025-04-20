快訊

川普將簽行政命令！大幅改組國務院 砍非洲行動和使館

影／彰化鹿港老街濃煙彌漫！新開烘焙店火災1人灼傷 遊客驚呼疏散

夏天到！30多歲男「梅花鹿」上身 皮膚醫：天氣炎熱患者暴增

中職／陳子豪千安達陣史上第三年輕 曹祐齊好投獵鷹

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊陳子豪在澄清湖棒球場敲出生涯第1000支安打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊陳子豪在澄清湖棒球場敲出生涯第1000支安打。圖／味全龍隊提供

陳子豪昨天中斷連7場敲安，今天立刻趕進度，單場的第2支安打達成生涯第1000安，加上1分打點，而先發投手曹祐齊也繳出5局無失分好投，幫助味全龍隊在澄清湖棒球場以2：1擊敗台鋼雄鷹隊，終止2連敗。

賽前累積998支安打的陳子豪，今天在2局上先敲出一壘安打「聽牌」，4局上敲出游擊飛球出局後，6局上敲出二壘安打送回吉力吉撈．鞏冠，打回球隊第2分，也達成千安。

陳子豪成為史上第32位達成千安的打者，千安百轟則是第19人，而29歲又265天之齡達陣則是史上第三年輕，僅次於張泰山（29歲138天）、林益全（29歲249天）。

有了2分龍隊贏得更加篤定，先發投手曹祐齊前3局投出9上9下，4局下2出局後才被王柏融敲出一支二壘安打，5局下則是保送後局被敲2支安打，但靠著三振、雙殺，力保不失，拿下個人開季2連勝，11局防禦率仍是0。

味全龍隊陳子豪在澄清湖棒球場敲出生涯第1000支安打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊陳子豪在澄清湖棒球場敲出生涯第1000支安打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊陳子豪在澄清湖棒球場敲出生涯第1000支安打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊陳子豪在澄清湖棒球場敲出生涯第1000支安打。圖／味全龍隊提供

曹祐齊 陳子豪

延伸閱讀

中職／140公里球速吃死獅隊 曹祐齊感謝家人瘋狂支持

中職／敲轉隊首安！陳子豪盼與朱育賢一起千安 笑言有壓力

中職／轉隊首戰很開心 陳子豪：守備緊張畢竟不是我強項

中職／陳子豪等待復健「畢業證書」 錯過中華隊吐露心聲

相關新聞

中職／悍將希望！黃保羅6.2局8K壓制 終結客場惡夢10連敗

富邦悍將隊今天在黃保羅先發6.2局、8K、無失分演出下，跑壘失誤的高國麟在9局上敲出關鍵安打，以1：0擊敗中信兄弟隊，在...

中職／25872人本季第三高！中信兄弟大巨蛋3天 票房破7萬

中信兄弟隊「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日第二天，今天在台北大巨蛋進場人數來到25872人，寫下本季第三高，3天...

中職／陳子豪千安達陣史上第三年輕 曹祐齊好投獵鷹

陳子豪昨天中斷連7場敲安，今天立刻趕進度，單場的第2支安打達成生涯第1000安，加上1分打點，而先發投手曹祐齊也繳出5局...

中職／陳俊秀滿貫砲一棒擊沉 悍將開季客場10連敗平最慘紀錄

陳俊秀今晚轟出中職賽事在台北大巨蛋的第一發滿貫砲，中信兄弟隊也以7：2強勢擊敗富邦悍將隊，離開主場的悍將苦吞開季客場10...

中職／悍將逼近不名譽紀錄 鋒總坦言狀況多：要突破困難

富邦悍將隊開季客場吞下9連敗，距離2017年自己創下的聯盟最多開季客場10連敗紀錄不遠，近況不佳外也有傷兵困擾，今天戴培...

中職／蠟筆小新太夯！兄弟商品銷售有望破3000萬 球團史新高

中信兄弟隊「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日魅力驚人，球團透露，2天商品銷售已經入袋2700萬元，加上後續預售可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。