中職／蠟筆小新太夯！兄弟商品銷售有望破3000萬 球團史新高

中信兄弟隊「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日魅力驚人，球團透露，2天商品銷售已經入袋2700萬元，加上後續預售可能突破3000萬元，寫下球團史上新高，超越《鬼滅之刃》。

兄弟昨天、今天與知名動漫IP《蠟筆小新》合作，聯名商品消息一出就引起球迷關注，周五賽後已經有球迷開始排隊，開賣後人潮更是驚人，延伸出漫長人龍。

而球團今天也公布這兩天主題日的商品銷售數字，在台北大巨蛋加上南港旗艦店實體銷售，加上已經計入的網路預購，金額來到2700萬元，而預購到明天晚上結束，球團預估有望突破3000萬元。

而兄弟球團過去舉辦的主題日中，商品銷售數字最高原本是《鬼滅之刃》的1600萬元，《蠟筆小新》接近翻倍成長，據了解，由於這次商品熱賣，就連兄弟自家球員想買也只能預購，現貨商品都留給現場球迷。