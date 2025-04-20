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中職／蠟筆小新太夯！兄弟商品銷售有望破3000萬 球團史新高

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟昨日舉行「蠟筆小新主題日」，特別邀請韓籍啦啦隊成員邊荷律（右三）與蠟筆小新擔任開球嘉賓。記者侯永全／攝影
中信兄弟昨日舉行「蠟筆小新主題日」，特別邀請韓籍啦啦隊成員邊荷律（右三）與蠟筆小新擔任開球嘉賓。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日魅力驚人，球團透露，2天商品銷售已經入袋2700萬元，加上後續預售可能突破3000萬元，寫下球團史上新高，超越《鬼滅之刃》。

兄弟昨天、今天與知名動漫IP《蠟筆小新》合作，聯名商品消息一出就引起球迷關注，周五賽後已經有球迷開始排隊，開賣後人潮更是驚人，延伸出漫長人龍。

而球團今天也公布這兩天主題日的商品銷售數字，在台北大巨蛋加上南港旗艦店實體銷售，加上已經計入的網路預購，金額來到2700萬元，而預購到明天晚上結束，球團預估有望突破3000萬元。

而兄弟球團過去舉辦的主題日中，商品銷售數字最高原本是《鬼滅之刃》的1600萬元，《蠟筆小新》接近翻倍成長，據了解，由於這次商品熱賣，就連兄弟自家球員想買也只能預購，現貨商品都留給現場球迷。

中信兄弟

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