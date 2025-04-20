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中職／黃保羅挑戰無安打破功 鋒總給讚：越來越穩定

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將先發投手黃保羅（左二）。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將先發投手黃保羅（左二）。記者蘇健忠／攝影

富邦悍將隊今天以1：0擊敗中信兄弟隊，終止開季客場10連敗，先發投手黃保羅繳出6.2局、8次三振無失分好投，總教練陳金鋒大讚：「非常好！」雖然無安打的挑戰破功，但黃保羅不會想太多「可遇不可求」。

黃保羅今天前6局壓制兄弟打線，除了2次保送外沒有讓人站上壘包，然而維持6局的無安打在7局下第1打席就破功，被許基宏敲出二壘安打，2出局後又對江坤宇投出保送，隨後退場休息。

陳金鋒坦言，看到黃保羅表現，有思考是否能拚無安打比賽，「但還是要看球數，他還年輕，有機會的話或許會（挑戰看看）」，而看到安打出現鋒總心中也感到可惜，「他投得這麼好，不過球隊的攻擊沒有幫助到他。」

黃保羅退場時雙方仍0：0，悍將是到9局上才敲回超前分，黃保羅表示，大家都不想再輸下去，「贏球的渴望滿大的。」賽前開會時也有跟捕手戴培峰討論，希望能夠帶起球隊的士氣。

陳金鋒指出，黃保羅今天表現好的地方在於控球、變化球，都能投到對方不好攻擊的位置，「比賽穩定度越來越高，有危機時跟打者對決進步很多。」

黃保羅則表示，今天的位置都有投出來，好壞球的偏差沒有太多，從2022年選秀加入中職以來，今年在丟球的角度上有進步，讓指叉球更能收到效果。

至於無緣挑戰無安打比賽，黃保羅則說：「知道沒有安打，但一定會被敲，自己沒有想太多，無安打就隨緣，可遇不可求，作為投手都會想挑戰無安打。」

陳金鋒 黃保羅

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