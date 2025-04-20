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中職／鋒總談7局跑壘很大失誤 高國麟：沒看到裁判

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊高國麟。圖／富邦悍將對提供
富邦悍將隊高國麟。圖／富邦悍將對提供

富邦悍將隊今天以1：0驚險擊敗中信兄弟隊，終止開季客場10連敗的歷史紀錄，在7局上跑壘失誤後，9局上敲出超前安打的高國麟，談到7局上跑壘失誤解釋，當下未看到裁判內野高飛必死球的手勢。

悍將在台北大巨蛋拿下久違的客場勝利，總教練陳金鋒賽後表示，這是大家努力的結果，不過比賽內容還是有缺失，自己的心情也不會因此放鬆，「不論輸贏，每天都一樣」。

悍將今天敲出8支安打，但直到9局上高國麟的安打才造成傷害，陳金鋒表示，高國麟的打擊維持得不錯，「前幾場擊球確實，品質不錯，不過跑壘確實很大失誤。」

7局上1出局後，高國麟、范國宸敲安攻佔一、二壘，李宗賢代打敲出內野高飛球，兄弟游擊手江坤宇故意漏球，二壘審已比出高飛必死球手勢，但高國麟因背對裁判沒看到選擇離壘，讓江坤宇傳往二壘完成觸殺，形成雙殺。

高國麟則自認不是失誤，「沒有Miss，當下沒有看到裁判，球場很吵也沒聽到，如果回壘，他沒比我踩在壘包上會變雙殺。」

不過9局上高國麟仍敲出關鍵一擊，他表示，對於終止連敗沒有想太多，球隊目前很多傷兵，隊長張育成也受傷，「學長這時候要跳出來，上了場大家都一樣，幫助球隊贏球，這場是我，下一場換別人。」

江坤宇 高國麟

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