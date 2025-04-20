中職／悍將希望！黃保羅6.2局8K壓制 終結客場惡夢10連敗

富邦悍將隊今天在黃保羅先發6.2局、8K、無失分演出下，跑壘失誤的高國麟在9局上敲出關鍵安打，以1：0擊敗中信兄弟隊，在台北大巨蛋終結開季客場10連敗、跨季客場13連敗的惡夢。

悍將新希望、2022選秀第1指名黃保羅今天在大巨蛋登板，前6局連連三振、未被敲出安打，以21歲之齡寫下球團史最年輕紀錄，原本最年輕紀錄則是2023年7月24日陳仕朋的26歲。

只不過7局下續投的首打席就破功，黃保羅被許基宏敲出右外野扎實二壘安打，2出局後又對江坤宇投出保送，用球數達97球時退場休息。

黃保羅今天先發6.2局、用97球，兩項紀錄都追平生涯最多，前一次是去年7月27日對台鋼雄鷹隊，也是6.2局、投97，當時丟掉2分；黃保羅今天沒有失分，8次三振則寫生涯新高，另有3次四壞保送。

悍將在7局上原本有大好機會，1出局後高國麟、范國宸敲安攻佔一、二壘，李宗賢代打敲出游擊高飛球，江坤宇故意漏球，裁判比出高飛必死球手勢，但高國麟背對沒看見又被江坤宇騙到離壘，江坤宇傳往二壘完成觸殺，形成雙殺。

富藍戈在7局下接替黃保羅用三振收尾，8局續投雖然被敲出2支安打，但3個出局數都用三振抓下，凍結壘包。

兩隊0：0局面一路打到9局上，申皓瑋先敲出內野安打上壘，戴培峰犧牲推進上二壘，高國麟戴罪立功，從黃恩賜手中敲出右外野安打，打回全場第1分。

9局下換悍將終結者曾峻岳登板，先對陳俊秀投出保送，王威晨短打時曾峻岳下丘傳二壘封殺，江坤宇敲出左外野深遠飛球遭接殺，王政順代打遭到三振，結束比賽。