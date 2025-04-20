中職／25872人本季第三高！中信兄弟大巨蛋3天 票房破7萬
中信兄弟隊「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日第二天，今天在台北大巨蛋進場人數來到25872人，寫下本季第三高，3天系列賽合計超過7萬人。
兄弟今天在大巨蛋迎戰富邦悍將隊，與知名動漫IP的聯名主題日，連兩天都吸引大批球迷進場，昨天31577人是本季第二高，僅次於開幕戰的4萬人。
系列賽在18日的首戰雖然未開賣蠟筆小新相關產品，也有13813人進場，這三連戰合計為兄弟賺進了71262人次的票房，大巨蛋依舊有它的魅力在。
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