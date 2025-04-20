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萬士益冷氣盃台中中山奪冠 獲LLB次青少棒代表權

中央社／ 記者謝靜雯台北20日電
台中市因再見投手犯規贏得冠軍戰。學生棒聯提供
台中市因再見投手犯規贏得冠軍戰。學生棒聯提供

萬士益冷氣盃青少棒賽今天冠軍戰台中中山國中展現韌性，落後、超前、再被追平，7局下靠著新北二重國中再見投手犯規以4比3搶勝，台中中山獲得LLB次青少棒賽代表權。

今天冠軍戰新北二重國中2局上靠著接連安打先馳得點，先發投手戴嘉佑前4局好投壓制，新北二重4局打完1比0領先。台中中山國中5局下抓準換投時機，羅宇彥敲出團隊首安後，廖丞皓補上內野安打推進，1出局後廖承恩適時一擊超前比數。

台中中山6局下再添1分，新北二重7局上反攻，2人出局後王聖穰敲出帶有2分打點安打、將比數扳平。台中中山7局下攻勢再起，2人出局後攻占二、三壘，靠著新北二重投手犯規跑回再見分。

台中中山奪冠，但總教練藍文權賽後仍不忘提醒球員，場上不要因表現不好有太多情緒，也指出7局上右外野手的守備瑕疵，導致2分優勢一口氣失守，「有些錯愕，希望大家要記取教訓。」

台中中山先發投手葉壘今天狀態未達最佳，6局上投出觸身球後便退場休息，接替登板的廖承恩完成後面2局投球任務，打擊方面也貢獻2分打點，獲選本屆最有價值球員（MVP）。

廖承恩表示，7局失分有點緊張，換局時隊友互相鼓勵、下半局打回來，也有調整心情。獲得首度出國比賽機會，他笑說，必做的事就是要逛當地的運動用品店。

台中中山繼2022年後再度奪冠、取得台灣代表權，將以縣市學校名稱參加6月底、7月初在韓國舉行的世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒賽，台中中山2022年一路打到世界賽，也順利奪下冠軍。

LLB次青少棒

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