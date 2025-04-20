中職／桃園大雨突襲…猿投失控送分 保留至629再戰

中華職棒今天在桃園棒球場的樂天桃猿與統一獅隊之戰，打到4局上現場下起大雨，投手霸鉧德頻頻失投，比賽暫停1小時後，最終判定保留比賽，改到6月29日原場地續戰。

獅隊帶著4連勝氣勢與猿隊進行三連戰最後一場，不過2局上錯過對手單局2次失誤給的機會，沒有得分，0：0局面進入4局上，此時開始下雨，1出局後潘傑楷、林子豪接連敲安。

霸鉧德雨中投球面對陳重羽，先出現投手犯規，隨後喊出暫停清理鞋底堆積的紅土，恢復比賽後又暴投，讓獅隊賺到1分，接著又是一顆離譜壞球，此時裁判齊聚開會，決定讓比賽暫停。

經過約1小時的等待，現場雨勢不止，比賽予以保留，6月29日將從4局上1出局、三壘有人開始打起，獅隊以1：0領先。