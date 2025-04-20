中職／力亞士3局易遇亂流需克服 鋒總稱讚勝負欲強

中職富邦悍將洋投力亞士昨天先發沒能克服3局易有亂流的問題，3局被陳俊秀敲出滿貫砲重傷害吞敗，總教練陳金鋒表示，力亞士勝負欲很強，問題提早發生會溝通接下來如何調整。

悍將近期戰績不佳，昨天與中信兄弟交手，派出洋投力亞士（Roenis Elias）先發，力亞士3局下遇到狀況，面對前6名打者僅抓到1個出局數、被敲出4支安打，接著被陳俊秀敲出滿貫砲造成重傷害，單局失掉6分。

力亞士昨天總計用93球投5.2局，被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出6次三振、2次四壞保送，失掉6分責失分、吞下個人本季第3敗。

悍將總教練陳金鋒表示，力亞士一直有3局容易遇到亂流的狀況，之前也都有討論過，昨天被陳俊秀敲出滿貫砲是很大的傷害，但其他局數表現都還可以，面對壘上有人的狀況容易急躁，力亞士本人也知道，就是要想辦法。

陳金鋒稱讚力亞士是勝負欲很強的球員，但遇到狀況時要想辦法冷靜下來面對，這些問題提早發生，也會溝通在接下來的比賽該怎麼調整。

悍將張進德、姚冠瑋還需時間 王正棠進入Live BP

中職富邦悍將隊開季傷兵不少，捕手張進德還沒辦法跑、姚冠瑋手和腰都還沒進入練習狀況，兩人想歸隊都還需一段時間，至於野手王正棠已進入實戰投打練習（Live BP）。

悍將開季戰績不如預期，傷兵狀況也多，總教練陳金鋒今天賽前受訪表示，目前在二軍的捕手張進德還沒辦法跑步，傳接球沒問題，但移動度還沒有這麼好，另一名捕手姚冠瑋的手和腰都還沒進入練習狀況，要等他們慢慢恢復。

野手王正棠季前就有右肩不舒服的狀況，陳金鋒表示，王正棠本來快好了又用到，進度有點往後退，但目前已經可以正常打擊、進入Live BP階段。

野手范國宸先前下二軍調整，昨天回到一軍出賽，單場3打數沒有安打，僅靠著觸身球保送上壘；陳金鋒表示，范國宸回來之後目前各方面都還可以，在二軍擊球內容也不錯，昨天是回一軍首戰，看起來狀況有好很多。