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中職／忘記是江坤宇…戴培峰自承糟糕跑壘祈禱對手傳歪

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將戴培峰（前）4局上敲出二壘安打，但想直接撲上三壘卻被觸殺出局。記者余承翰／攝影
富邦悍將戴培峰（前）4局上敲出二壘安打，但想直接撲上三壘卻被觸殺出局。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊戴培峰因為肩頸不適昨天休兵一天，今天重返先發捕手，對於導致受傷的跑壘失誤他滿滿自責「自己在亂跑」，也忘記當時的對手是江坤宇

前天面對中信兄弟隊之戰的4局下，戴培峰在2出局後敲出外野飛球，看到中外野手宋晟睿撲倒在地沒有接到，戴培峰判斷可以闖三壘，沒想到左外野手曾頌恩很快處理，中間游擊手江坤宇轉傳，由王政順在三壘前觸殺。

戴培峰今天狀況好轉，可以恢復出賽，不過賽前對於當天的跑壘仍直呼自己「滿笨的」，不僅沒有上壘還受傷，「滿對不起球隊的，得點圈機會自己亂跑，不太應該，要重新學習」。

由於曾頌恩彌補迅速，戴培峰往三壘跑到1/3處就開始後悔，但也已經來不及回去，「只能祈禱對方（轉傳）丟歪，但忘記是 江坤宇。」

也因為球隊近期打擊狀況不佳，戴培峰希望能夠更靠近本壘一點，才試著拚三壘，「但很顯然是錯誤的選擇。」

近期富邦戰績不佳，陷入5連敗、客場10連敗，戴培峰說：「球隊氣氛確實會沈重一點，連敗中氣氛要好也困難，但畢竟球季才剛開始，最近傷兵也比較多，還是要想辦法突破，也只能繼續努力，把好的感覺找到。」

戴培峰 曾頌恩 江坤宇

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