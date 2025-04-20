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中職／談兄弟DH火力落差 平野惠一曾跟糸井嘉男搶著打

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
兄弟總教練平野惠一。中信兄弟提供
兄弟總教練平野惠一。中信兄弟提供

本該是提供火力輸出的指定打擊（DH），在中信兄弟今年開季卻反而是打擊最弱的一環，總教練平野惠一也有點納悶，但主要原因是大家搶著想守備，對曾經與糸井嘉男為了指定打擊搶破頭的他來說有些難以理解。

兄弟開季以來的各個守備位置打擊率，指定打擊的團隊打擊率僅1成75、上壘率2成88，兩項數據都是相較其他位置最差，倒數第二的三壘手打擊率也有2成22、上壘率2成90，而且指定打擊至今僅敲回1分打點。

開季至今兄弟也讓不少人在指定打擊輪替，平野惠一表示，主要是因為守備位置重疊，希望讓大家上場，所以排到指定打擊，「但大家會說想要守備，我自己的話是比較想指定打擊。」

平野惠一透露，在日職歐力士隊的球員時期，拜託監督讓他擔任指定打擊，因此看到球員想要守備反而感覺新鮮，「那時候跟糸井嘉男還因為這樣吵架，輪到指定打擊時就會跟對方說『怎麼是你』。」

然而兄弟打者在指定打擊與守備時的打擊數據確實存在差距，王威晨指定打擊打擊率1成67、賽季平均2成29，許基宏指定打擊1成58、賽季平均3成27，只有陳俊秀指定打擊3成08，優於賽季平均的2成44。

平野惠一表示，今天是由陳俊秀指定打擊、許基宏守一壘輪替一下，「可能守備的時候，全身上下都要動，對選手來說比較好準備吧。」

平野惠一 糸井嘉男 許基宏

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