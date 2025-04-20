中職／模仿蠟筆小新被老師罵 平野惠一自曝是超級漫畫迷

中信兄弟隊與知名動漫「蠟筆小新」合作主題日，不僅吸引大批球迷關注，陣中不少球員、教練也都是粉絲，總教練平野惠一就說，「我小時候因為模仿小新講話，還被老師罵。」

46歲的平野惠一也經歷過蠟筆小新火紅的年代，「他很有名啊，現在看到有很懷念的感覺。」作為日本人，他很開心看到日本卡通在台灣有這麼高的人氣，「雖然與我無關啦」。

回憶過去看蠟筆小新的片段，平野惠一印象最深就是他常常脫褲子，「看到的時候會想『這樣子沒問題嗎？』現在的話，應該會變成大問題，那時候真的很多人模仿他。」至於是否會讓自己的小孩看蠟筆小新？平野惠一說：「有看嗎？我不知道呢。」

平野惠一也透露，自己最喜歡的動漫是七龍珠，「我是七龍珠世代，那時候也非常紅。」另外他也喜歡哆啦A夢，「還曾經有一台水藍色的車，聯想到哆啦A夢，看到就覺得很可愛。」

年輕時候的平野惠一也是每周都會追著漫畫連載的最新進度，談到這個話題他的眼睛都亮了起來，「我很喜歡漫畫，周一會出什麼、周二會出什麼，我都知道。」