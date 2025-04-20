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中職／慘…張育成肩傷是關節唇 22日進行MRI檢查

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將張育成（中）。報系資料照
富邦悍將張育成（中）。報系資料照

客場10連敗中的富邦悍將隊傳出壞消息，「國防部長」張育成日前因肩傷下二軍，目前傷勢沒有好轉，初步評估關節唇受傷，預計22日接受核磁共振顯影（MRI）檢查確定狀況。

張育成在13日對台鋼積極拚三壘，因左手撲壘不慎弄到肩膀，15日去醫院打葡萄糖治療，18日確定下放二軍，但休息天數可能會超過10天。

張育成今天透露，受傷後到現在的感覺都差不多，還沒有好轉，「初步醫院檢查，評估有傷到關節唇，上次打針完，這幾天復健，也沒感覺好一點，就等下周二，照完才知道結果。」

至於是否為關節唇破裂？張育成表示，如果有破掉，應該手沒辦法抬起來，「我是手可以抬起來，但放下來有點感覺被壓迫。」

台鋼 富邦悍將 張育成

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