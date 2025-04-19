影／中職 陳俊秀滿貫炮 兄弟克悍將
中信兄弟今晚在台北大巨蛋主場迎戰富邦悍將，兄弟隊陳俊秀在3局下轟出滿貫砲，兄弟單局即攻下6分大局。兄弟先發投手黃博多主投6局被敲出7支安打，失2分。終場兄弟以7比2力退悍將。悍將不僅吞下5連敗，也苦吞跨季客場13連敗，而開季客場的10連敗，則追平自己的聯盟全部紀錄。
中信兄弟今日舉行「蠟筆小新主題日」，特別邀請韓籍啦啦隊成員邊荷律與蠟筆小新擔任開球嘉賓，吸引31577名球迷進場觀戰。兄弟第三棒陳俊秀在三局下，從悍將先發投手力亞士手中擊出滿貫全壘打，這一轟不僅是大巨蛋的中職史上首支滿貫砲，也是陳俊秀本季首轟，個人生涯第六發滿貫全壘打。此役，陳俊秀三打數，擊出ㄧ支滿貫砲，包辦5分打點，本季首度獲選單場最有價值球員。
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