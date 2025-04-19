中職／開轟與張志豪大大擁抱 陳俊秀透露原因
中信兄弟隊陳俊秀今晚轟出中職賽事在台北大巨蛋的第一發滿貫砲，也幫助球隊以7：2擊敗富邦悍將隊，陳俊秀與張志豪大力擁抱，感謝他上周給予的打擊建議。
陳俊秀開季前12場的表現不算穩定，敲出9支安打也僅有1分打點，但今天轟出本季首轟就是3局下拉開差距的滿貫砲，7局下又高飛犧牲打貢獻1打點。
單場進帳5分打點的陳俊秀說：「很久沒有那麼多打點，當下沒想太多，專注自己好球帶，因為是滿壘，就想著往外野打，開會討論過策略，丟到設定的位置就攻擊，當下雖然開心，但踩完本壘就結束了。」
敲出那一轟回到休息區，陳俊秀與張志豪深深擁抱，由於張志豪近況比較好，陳俊秀會與他互相討論，上周打擊練習時，張志豪給了一些意見，至於意見的內容，陳俊秀說：「秘密。」
雖然打擊狀況看起來越來越好，但陳俊秀說，還沒到完全回來，而球隊近期還是能夠勝利，也是因為這是團隊，每場都會有人跳出來，像是今天學弟的表現就激勵自己，「攻勢不能斷在我這裡」。
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