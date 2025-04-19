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中職／兄弟賞悍將客場10連敗 平野惠一卻在首局感到恐怖

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊宋晟睿敲安追平比數。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊宋晟睿敲安追平比數。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今晚以7：2擊敗富邦悍將隊，讓悍將苦吞開季客場10連敗，不過兄弟是先掉分的一方，教頭平野惠一坦言，第1局感受到對方拚死也要得分的決心，好在自家打線不僅能夠回擊，還拉大分差。

悍將今晚雖然由申皓瑋的安打在1局上先馳得點，中斷連22局未得分，然而領先滋味還不到40分鐘，3局下兄弟宋晟睿先敲安追平，接著張志豪安打超前，陳俊秀更在滿壘時轟出一發中外野滿貫砲，直接擊沉悍將勝利希望。

悍將開賽前是連續22局沒得分，平野惠一表示，第1局就感受到對方要拿下分數的決心，「感受到對方那種猛烈的攻勢，有恐怖的感受，但我們打線在第3局不只得分，還把分數拉大，真是太好了。」

黃博多今天賽前以20次三振位居聯盟最多，今天雖繳出6局失2分（1分責失）的優質先發，但三振只有1次，被艾速特以24次三振超車，平野表示，不想說黃博多這樣的表現是好或不好，但對方也努力去找他的弱點，「他有完成他的工作」。

兄弟取得3連勝，近12場10勝的成績站上聯盟龍頭，平野惠一表示，近期球隊勝利雖多，但也有人打不好，會對自己的表現感到懊悔，「教練的工作是陪伴他們，幫助他們走出來，像是今天守備也還有瑕疵，繼續繃緊神經」。

中信兄弟隊陳俊秀轟出中職在大巨蛋的第一發滿貫砲。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊陳俊秀轟出中職在大巨蛋的第一發滿貫砲。記者侯永全／攝影

中信兄弟 宋晟睿 富邦悍將 平野惠一 陳俊秀

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